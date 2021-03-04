Увеличилось число погибших при крушении вертолета в Турции

Число военнослужащих, погибших сегодня дням на востоке Турции в результате крушения вертолета, увеличилось до 11.

Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает ТАСС.

Напомним, вертолет типа Cougar разбился сегодня днем в провинции Битлис. По предварительной информации, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Одной из жертв крушения стал командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш.