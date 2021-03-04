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Полиция подтвердила гибель жителя Сунжи при взрыве в поле

Полиция подтвердила гибель жителя Сунжи при взрыве в поле

В четверг в Ингушетии случился взрыв, в результате которого погиб местный житель, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"4 марта в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что в поле, расположенном в 100 метрах от автодороги Ачалуки - Плиево, где житель Сунжи, предположительно, осуществлял при помощи металлоискателя поиск металлолома, произошел взрыв неустановленного устройства", - рассказал сотрудник пресс-службы МВД, передает "Интерфакс".

В результате взрыва погиб житель Сунжи Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения. Его с тяжелыми ранениями доставили в Сунженскую районную больницу, где он и скончался.

Следственная группа устанавливает тип взорвавшегося близ дороги устройства.

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Вестник Кавказа

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