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Дамба на Урупе убережет от подтоплений станицу в Карачаево-Черкесии

Дамба на Урупе убережет от подтоплений станицу в Карачаево-Черкесии

Строительство новой берегозащитной дамбы стартует в текущем году на реке Уруп в Урупском районе, рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, отвечая на вопросы жителей республики в прямом эфире.

"В этом году начнется строительство берегоукрепительного сооружения протяженностью более 2,5 км на реке Уруп", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Дамба даст возможность предотвратить подтопление улиц станицы Преградной, которое регулярно происходит во время весенних паводков.

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Вестник Кавказа

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