Египет закупает российские боевые самолеты, несмотря на предупреждения США

Египет получил пять перспективных боевых самолетов Су-35, несмотря на американские угрозы применить санкции в отношении Каира из-за сотрудничества с Россией. Официальное информационное агентство Хабаровского края заявило, что важнейшим достижением военного завода в регионе стала доставка в Египет пяти из 24 согласованных истребителей Су-35, несмотря на пандемию COVID-19, пишет Al-Monitor.

Первые фотографии новых модернизированных египетских истребителей Су-35SE были сделаны журналистом Андреем Нейманом 23 июля 2020, когда 5 истребителей (первая партия в рамках египетско-российской оружейной сделки) прибыли в российский Новосибирск на заправку, сообщает The Drive.

18 ноября 2019 года на авиашоу в Дубае Р. Кларк Купер, тогдашний помощник госсекретаря по политическим и военным вопросам, заявил, что правительство США в лице государственного секретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера направило Египту официальное письмо, предупреждая о возможных санкциях в случае покупки российских самолетов.

Купер сказал, что Египет осознает риски, на которые он идет, закупая российские самолеты: страна может подвергнуться санкциям со стороны США, а его будущие контракты на американское оборудование окажутся под угрозой. Помпео и Эспер подчеркнули, что ”любая крупная новая сделка по поставкам российского оружия осложнит оказание американской помощи Египту в области обороны и безопасности”.

Эспер и Помпео направили свое письмо министру обороны Египта Мохамеду Ахмеду Заки. Вашингтон предупредил командующего египетскими военно-воздушными силами генерал-лейтенанта Мохамеда Аббаса о последствиях сделки по поставке российского оружия и попросил Каир пересмотреть свои военные и разведывательные отношения с Россией.

Генерал-майор Халед Окаша, директор Египетского центра стратегических исследований, рассказал Al-Monitor, что после успешной покупки Египтом 24 французских самолетов Rafale в феврале 2015 года Каир заказал модернизированные истребители Су-35 для диверсификации источников вооружения, особенно для своих военно-воздушных сил, чтобы не полагаться исключительно на американское оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты поставили Израилю истребители пятого поколения F-35, и, таким образом, Вашингтон гарантировал военное превосходство и суверенитет Тель-Авива в регионе с помощью этого типа самолетов. По его словам, таким образом баланс сил на Ближнем Востоке оказался под угрозой, особенно после того, как США отказались продавать истребители F-35 Египту.

Окаша подчеркнул, что главная цель Египта в приобретении самолетов Су-35, соответствующих по характеристикам боевым самолетам Израиля и США, состоит в том, чтобы гарантировать превосходство египетской армии в небе, именно поэтому США выступили решительно против этой сделки и пригрозили санкциями в отношении Египта.

Окаша заметил, что Египет имеет право диверсифицировать свои источники вооружения, не полагаясь только на Соединенные Штаты. Он отверг угрозы США приостановить оказание военной помощи, потому что Египет имеет право принимать независимые решения. Генерал-майор добавил, что в ноябре 2019 года Каир уже получил 40 российских ударных вертолетов Ка-52, что, возможно, разозлило Соединенные Штаты, поскольку Египет настаивает на завершении своих военных сделок с Россией, не подчиняясь диктату и угрозам Вашингтона.

23 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выразил своему египетскому коллеге Самеху Шукри обеспокоенность по поводу закупки российских самолетов Су-35. Бывшая администрация Дональда Трампа ранее предостерегала от этой сделки, заявляя, что Каир может быть наказан в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Египте, подчеркнув, что она будет иметь решающее значение в двусторонних отношениях между США и Египтом.

Аммар Али Хасан, профессор политологии Каирского университета, сказал Al-Monitor, что американо-египетские отношения в последние годы пережили много взлетов и падений, вплоть до того, что помощь США Египту была приостановлена в 2013 году, когда бывший президент Мухаммед Мурси был свергнут и начались репрессии против сторонников ”Братьев-мусульман”. Он добавил: ”Даже после возобновления помощи [в 2015 году] отношения между двумя странами оставались нестабильными. Египет в значительной степени полагался на Соединенные Штаты в обеспечении оружием, но после того, как помощь была сокращена, Каир осознал, что не стоит полагаться исключительно на Вашингтон, особенно после того, как Соединенные Штаты отказались поставить Египту самолеты F-35, которые они предоставили Израилю для обеспечения его военного превосходства”.