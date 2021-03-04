Израиль готовит серьезную контратаку на Иран?

По мнению израильских чиновников и экспертов, Иран намеренно отправил корабль для сброса сотен тонн нефти на пляжи Израиля, спровоцировав самую страшную экологическую катастрофу в регионе за последние десятилетия, в отместку за ноябрьское убийство ведущего ученого-ядерщика страны, пишет Business Insider.

Правда, израильские официальные лица сообщили, что опубликованное в среду заявление министра окружающей среды, напрямую обвинившего Иран, было преждевременным, поскольку военные и разведывательные службы еще не приняли окончательного решения как в отношении виновности Ирана, так и в отношении ответной реакции на экологический теракт.

”Не нужно было делать такое заявление, - сказал Business Insider бывший сотрудник израильской разведки, который до сих пор консультирует правительство и поэтому не может быть назван. - ЦАХАЛ и Моссад несут ответственность за расследование нападений на территорию Израиля, определение ответственности и предложение действий по реагированию. Этот процесс уже идет, и в компетенцию министра окружающей среды не входит начинать войну с Ираном”.

По мнению экспертов-экологов, за последние две недели на берег Израиля и пляжи Ливана были выброшены тонны нефти, уничтожившие дикую природу и нанесшие экологический ущерб, на восстановление которого могут потребоваться годы. Но после того, как министр прямо обвинил Иран в сложной операции по сбросу нефти на шельфе, проблема приобрела новое измерение, а в Вашингтоне и Европе усилились опасения по поводу возможного ответа Израиля.

Бывший чиновник положительно ответил на вопрос о том, подозревают ли израильские военные и разведывательные службы Иран в преступлении, о котором заявил министр, якобы, судно под ливийским флагом отправилось из Ирана в Израиль и сбросило нефть на шельфе перед тем, как остановиться в Сирии и вернуться в Иран: "Подозрения есть, но не стоит игнорировать процесс сбора всех разведданных, доказательств и их обобщения в полезную информацию, которая может помочь в принятии решений. Ситуация рассматривается как прямое нападение на Израиль со стороны иностранного врага, потенциально наиболее серьезное с 2006 года [после нападения Хезболлы с целью похищения двух израильских солдат]. Кабинет премьер-министра уже принимал решение относительно иранской атаки на судно. Варианты ответного удара рассматривались только по этому делу".

Есть опасения, что Израиль работает над серьезным ответом, что будет проблемой для тех, кто поддерживает ядерное соглашение.

26 февраля два взрыва произошли на принадлежащем Израилю грузовом судне, работающем в Оманском заливе. Официальные лица обвинили Иран, который давно подозревается в продолжающихся периодических нападениях на суда в этом районе. В этот раз Иран впервые нанес удар на связанное непосредственно с Израилем судно в регионе. Инцидент вызвал жаркие споры о необходимости симметричной реакции.

Поскольку ответственность конкретно за это нападение возложена на Иран, растут опасения, что израильская разведка согласится с позицией министерства окружающей среды в отношении того, что разлив нефти тоже иранская операция. Израиль может использовать двойную провокацию как повод для удара по Ирану, в то время как Европа и Соединенные Штаты надеются возобновить ядерные переговоры с Ираном в обмен на возобновление экономической торговли и более мирные отношения.