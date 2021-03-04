Новороссийск и Нальчик объединит железнодорожное сообщение 

Новый железнодорожный маршрут соединит Нальчик и города Краснодарского края, первые поезда будут пущены 4 мая 2021 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что поезд из Нальчика до Новороссийска запустят впервые. "В Краснодарском крае поезд будет останавливаться в Армавире и краевом центре, также предусмотрена остановка в Минеральных Водах. Время отправления из Нальчика в 14:09 по мск, время прибытия в пункт назначения (Новороссийск) – 07:45", - сообщает пресс-служба, уточняя, что поезд будет следовать по маршруту через день.

В республиканском Минтрансе отметили, что железнодорожное сообщение организуют в связи с многочисленными обращениями граждан, передает ТАСС.