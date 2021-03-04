Переломный момент биткоина - массовое признание или спекулятивное обрушение

Руководство ведущего глобального банка Citi считает, что для биткоина настал переломный момент, а генеральный директор крупной криптовалютной биржи предсказал, что ”цены взлетят до небес”, пишет британская Unilad. Ситуация на рынке криптовалюты меняется по мере того, как крупные компании, например, Tesla, PayPal и Mastercard, начинают проявлять благосклонность к биткоинам, а центральные банки рассматривают возможность выпуска собственных цифровых валют.

В уведомлении от 1 марта команда Citi по глобальным перспективам и решениям написала, что для биткоина наступил ”переломный момент - его ожидает либо массовое признание, либо спекулятивное обрушение”. Citi отмечает невероятный рост стоимости криптовалюты за последние годы и усиливающийся интерес институциональных инвесторов как потенциально открывающий путь к массовому успеху.

Более широкое использование биткоинов в качестве платежного инструмента, растущая доступность цифровых кошельков и заметный институциональный интерес - все это помогло повысить доверие к биткоинам и однажды может привести к тому, что он станет ведущим средством международной торговли.

”Есть множество рисков и препятствий, которые стоят на пути прогресса в отношении использования биткоинов. Таким образом, будущее криптовалюты все еще остается неопределенным, но события в ближайшем времени, вероятно, окажутся решающими. Для валютного баланса настал переломный момент: нас ожидает либо массовое принятие, либо спекулятивное обрушение”, полагают аналитики Citi.

Они назвали биткоин ”Полярной звездой” экосистемы блокчейна, отметив, что лежащая в его основе технология создала вокруг него совершенно новую область цифровой экономики: ”Биткоин не только подорожал (достигнув триллиона долларов рыночной капитализации в феврале 2021 года) и стал использоваться чаще, но и создал вокруг себя целую экосистему, включая криптобиржи, криптобанки и новые предложения в области сбережений, кредитования и заимствования”.

В отчете отмечаются преимущества биткоина для глобальных платежей, включая ”его децентрализованность, отсутствие валютных рисков, быстрое (и потенциально более дешевое) движение денег, безопасные каналы платежей и невозможность отслеживания”.

Эти атрибуты в сочетании с международным охватом и нейтральностью биткоина вполне могут привести к тому, что криптовалюта станет ”предпочтительным вариантом для международной торговли”.

В интервью Bloomberg Джесси Пауэлл, генеральный директор криптовалютной биржи Kraken, сказал: ”Те, кто полагаются на биткоин, уверены в том, что его стоимость взлетит до небес и в итоге он станет мировой валютой”.

По мнению Пауэлла, целевая цена в миллион долларов в течение следующего десятилетия ”достаточно уместна”, отметив, что ”стоимость может повышаться до бесконечности”.

Однако аналитики предупреждают, что все еще существуют различные риски и препятствия, которые могут привести к тому, что криптовалютный пузырь лопнет. Для массового внедрения биткоинов потребуются широкомасштабные изменения на рынке.

Считается, что институциональные инвестиции на фоне пандемии устранят критически важную опору для биткоина, а ожидаемое регулирование и надзор после пандемии потенциально заставят ”многих самых инновационных разработчиков и предпринимателей покинуть экосистему”.