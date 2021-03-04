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Стадион "Кубань" будет капитально отремонтирован

Стадион &quot;Кубань&quot; будет капитально отремонтирован

В Краснодаре планируют отремонтировать стадион "Кубань".

В ПФК "Кубань" уточнили, что капитальный ремонт стадиона состоится в ближайшие несколько лет. В настоящее время ведется работа над макетом реконструкции стадиона, музея спортивных регалий и аллеи перед стадионом. Макет будет представлен властям Краснодара.

В "Кубани" ожидают, что средства на ремонт стадиона будут выделены из федерального бюджета.

Также в ПФК рассказали о планах по созданию детской футбольной школы и академии при клубе.

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Вестник Кавказа

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