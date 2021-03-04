УЕФА может сократить количество стран-хозяек Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность сокращения числа стран-хозяек чемпионата Европы 2020 года.
Право принимать игры Евро-2020 рискуют потерять Бильбао, Дублин и Глазго. УЕФА может пойти на такой шаг, если этими городами не будут предоставлены гарантии по допуску нужного числа зрителей на стадионы, передает Associated Press.
Согласно плану, к июню 2021 года арены, принимающие матчи Евро, должны заполняться не менее чем на 50%.
В случае переноса матчи из Дублина и Глазго отдадут Англии, а из Бильбао – другим испанским городам.
Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти в 2020 году в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Будапеште и Амстердаме. 17 марта прошлого года УЕФА из-за пандемии коронавируса Covid-19 принял решение перенести турнир. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Вестник Кавказа
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