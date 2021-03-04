Добыча нефти в Азербайджане в апреле останется на уровне 595 тыс баррелей в сутки

В апреле Азербайджан сохранит на уровне первого квартала 2021 года добычу нефти.

"Согласно новому решению (в рамках соглашения ОПЕК+), обязательства Азербайджана по сокращению добычи в апреле, как и в первом квартале нынешнего года, составят 123 тыс. баррелей. Суточная добыча в апреле сохранится на уровне 595 тыс. баррелей", - сказано в сообщении пресс-служба Минэнерго республики по итогам встречи стран ОПЕК+, пишет ТАСС.

Глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на 14-й министерском заседании ОПЕК+, сказал, что в настоящее время нефтяной рынок относительно стабилизировался, однако риски еще есть.

"Нынешний рост цен на нефть обусловлен больше глобальной конъюнктурой, нежели показателями спроса. В этом аспекте оптимальным шагом, соответствующий реальной ситуации на рынке, является некоторая отсрочка коррекции добычи", - полагает Шахбазов.