Германия продлевает режим национальной эпидемии из-за коронавируса

В Германии режим "эпидемии национального масштаба", введенный ранее связи с пандемией коронавируса Covid-19, продлен до 30 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте бундестага.

Решение принято большинством голосов - 368 против 293.

Данный режим позволяет правительству вводить ограничительные меры и продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель. Это касается в том числе закрытия непродовольственных магазинов и введения ограничений на личные контакты между людьми.

На сегодняшний день в Германии зарегистрированы 2 483 883 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 2 287 853 жителя страны, умерли - 71 388.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 115 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 290 135 случаев заражения.