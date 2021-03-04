В Железноводске облагородят сквер "Школьный"

В Железноводске в рамках проекта по формированию комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят сквер "Школьный". Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

В сквере появятся спортивная зона с тренажерами воркаут и уличным скейт-парком. Также планируется установить игровые комплексы для детей, песочницы и качели, а для пожилых людей обустроить спокойные и тихие места отдыха со столами для настольных игр.

В Миндоре рассказали, что благоустройство объектов в этом году должно быть завершено до 1 августа, передает "Победа 26".