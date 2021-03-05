Азербайджанская версия встречи Нового года в день весеннего равноденствия (ч.4)

21 марта в мире будут отмечать Новруз-Байрам. День весеннего равноденствия как начало нового года многие народы праздновали с древнейших времен. Истоки многих ритуалов этого праздника обнаружены в древнетюркских, скифо-сакских, а также шумерских, египетских, этрусских, римских традициях. "Вестник Кавказа" подставляет исследование доктора исторических наук Гасана Гасанова об особенностях азербайджанской версии праздника Новруз-Байрама. Окончание. Начало см. Азербайджанская версия встречи Нового года в день весеннего равноденствия (ч.1) (ч.2), (ч.3)

Азербайджанская традиция новогоднего чествования языческих божеств во вторник восходит к этрускам

Бируни и Махмуд Кашгарлы сообщают, что тюркские народы дни недели обозначали числами (первый день, второй день и т.д.). Тюрколог А. Самойлович подробно исследовал эту проблему и обнаружил, что тюркские народы в некоторых случаях давали дням названия, в частности вторнику. Проживающие в России тюрки называли его "свободным днем", сирийские тюрки – "днем отдыха, праздника". Слово "сали-гун", применяемое ко вторнику османскими турками, боснийцами, гагаузами, крымскими татарами и ногайцами, по В. Радлову, означает "праздник", по Редгаузу – "особый день", по Гордлевскому – "день встречи". Чуваши вторник называют "дополнительным праздником".

Современные официально признанные названия дней недели у азербайджанцев в системном виде отличаются от персидских и арабских. Из семи дней недели названия двух имеют азербайджанское происхождение (базар, базар ертаси), остальные пять являются азербайджано-персидскими или азербайджано-арабскими композитами. А. Самойлович, исследуя азербайджанскую традицию, со ссылкой на Фирудуна Кочарли и основываясь на своих наблюдениях, пишет, что вторник в Азербайджане, наряду с официальным çərşənbə axşamı имеет еще три версии названий: tək/təkə günü, xas günü, texçe günü. При этом Təkə означает "день Козленка", Xass, по всей вероятности, является адаптированным азербайджанцами арабским словом "избранный, привилегированный день".

Для разгадки тайны вторника – "дня козленка" – воспользуемся шумерскими мифами. В шумерской мифологии коза вместе со своей покровительницей Нидабой, дочерью Энлиля, присутствует на суде рода человеческого в первый день Нового года. В другом мифе говорится, что Гильгамеш, который при жизни (в 27–начале 26 в. до н.э.) был правителем шумерского города Урук, после смерти стал правителем подземного царства. Гильгамеш решает вернуться в "страну живых", но его предупреждают, что для этого надо предупредить бога Солнца Уту. Узнав это, Гильгамеш "прижал к груди козленка темного для приношения". Процесс встречи языческого Нового года по сути есть возвращение Солнца из "страны мертвых" в "страну живых". Вполне можно допустить, что "день козленка/Təkə günü", отмечаемый в преддверии азербайджанского Новруз-Байрама по вторникам, есть день жертвоприношений богам (воздуха, воды, земли, огня), в честь которых отмечается тот или иной предновогодний вторник.

Низами Гянджеви, написавший в XII в. поэму "Семь планет", называет вторник по версии латинских народов "день Марса". А. Самойлович приходит к выводу, что во вторнике скрыт некий древний ритуал, о котором он ничего не сообщает. Получается, что вторник в Азербайджане одновременно называется "день Марса", "день козленка" и "избранный, привилегированный день". Если эти значения соединить, то получится следующая семантика: "В избранный, привилегированный день весны/Марса в жертву приносится козленок". Становится ясно, что вторник – это день жертвоприношений в честь почитаемого божества.

Но следует пояснить, почему именно вторник был выбран в качестве "дня Марса". Римлянин Дион Кассий (155–235 гг.) пишет, что "обычай привязывать дни [недели] к семи звездам, называемым планетами, был установлен египтянами, но теперь распространен повсюду, хотя он и был принят сравнительно недавно; во всяком случае, древние греки никогда не понимали этого, насколько мне известно. Но теперь этот обычай распространен почти везде и среди самих римлян". В европейской традиции связывать дни недели с планетами сохранились и до нашего времени (например, день Солнца, день Сатурна, день Луны, день Марса, день Меркурия и т.д.). Из описания Диона Кассия следует, что традиция связывать дни недели с планетами имеет не произвольный, а астрономический характер. Кроме того, он описывает египетскую версию определения связи каждого из семи классических планет (Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венере, Меркурия, Луны) с тем или иным днем недели. В древние времена, когда считалось, что все планеты вращаются вокруг Земли, признавалось, что внешняя орбита принадлежит Сатурну, поэтому расчеты начинались с Сатурна. Дион Кассий свидетельствует, что день Марса наступает на третий день после субботы (воскресенье, понедельник и вторник). Нумерация дня Марса на вторник – условна и зависит от того, какой день определен в качестве выходного. Первый римский христианский император Константин в 321 г. назначил воскресенье выходным днем, а день Марса стал вторым днем недели. Дион Кассий, имея в виду, что суббота выходной день, день Марса называет третьим днем недели. Низами, имея в виду, что по мусульманской традиции Пятница выходной день, день Марса называет четвертым днем недели. Вторник в качестве праздничного дня новогодних мероприятий был определен по той причине, что он признавался днем этрусского бога весны – Марса. Именно вторник является днем Марса, и это основывается на определенных астрономических обстоятельствах расположения Марса в солнечной системе [Дион Кассий Римская история, кн. XXXVII].

Шумерские истоки праздничных вторников – "день козленка"

В современной науке неоднократно пытались установить корни происхождения традиционного азербайджанского Çərçənbə axşamı, но до сих пор не получили удовлетворительного результата. В шумерских источниках есть сведения о том, что бог воздуха Энлиль создал Энтена (Зима), который в свою очередь заставил козу рожать козлят; Нидаба – дочь Энлиля – имеет "свою козу" и вместе с ней присутствует, когда "судят род человеческий в первый день Нового года"; Гильгамеш, решивший проникнуть из страны мертвых в страну живых, "прижал к груди козленка для приношения" [В. Емельянов]. Здесь явно просматривается, что "коза" была создана "стихией зимы" и является участницей в процессе перехода из зимы в весну и служит "жертвенным животным" при осуществлении "перехода из страны мертвых в страну живых". Шумерские источники доказывают, что существование "дня козленка" в азербайджанской новогодней традиции имеет мифологическую сущность – празднование четырех вторников, т. е. воспроизведение процесса поэтапного перехода Солнца от мертвого состояния к своему возрождению. В шумерской мифологической традиции для успешной реализации перехода Гильгамеша из "страны мертвых" в "страну живых" используется "козленок для жертвоприношения". Следовательно, четыре вторника, предшествующие встрече Нового года, называемые по азербайджанской традиции Təkə günü – "день козленка", являются днями жертвоприношений в честь почитаемых четырех божеств. В азербайджанской традиции проявляются и другие шумерские традиции "дня козленка", а именно: традиция игры коса-коса представляет собой переход из зимы в весну (согласно Махмуду Кашгарлы, tək переводится как "коза", təka saqqal – "человек, имеющий редкие усы и бороду" – синоним коса-коса).

Шумерские истоки азербайджанского праздничного костра в последний праздничный вторник

"Согласно распространенной в науке гипотезе, у шумеров “небесным хронометром”, задававшим людям календарный ритм, был Млечный путь, а его символом было дерево. Когда блеск Солнца заслонял Млечный путь, это понималось древними как сгорание Небесного древа, и явление такое символически воспроизводилось людьми в ритуале сожжения священного дерева" [В. Емельянов]. В азербайджанской традиции встреча Нового года представляет собой поэтапный процесс. В преддверии наступления дня весеннего равноденствия азербайджанцы празднуют четыре вторника – təkə günü – "дня козленка" (В современной азербайджанской практике вторник называется по-персидски Çərşənbə axşamı). Каждый из четырех вторников посвящается одному из четырех скифских языческих божеств (воздуха, воды, земли и огня). Последний вторник, посвященный богу огня, чаще всего происходит за день-два до дня весеннего равноденствия, когда после зимней спячки/символической смерти Солнце считается полностью возрожденным. Это такое время в шумерской мифологии, "когда блеск Солнца заслоняет Млечный путь", и "люди проводят ритуал сожжения священного дерева". Тогда же азербайджанцы отмечают "последний праздничный вторник уходящего года" и осуществляют сожжение дерева (по шумерской традиции, священного дерева), называя этот ритуал "Байрам тонгалы – праздничный костер".

Праздник Нового года тюрки тысячелетиями называли Байрам, слово "Новруз" было добавлено лишь в XI в.

Праздник дня весеннего равноденствия сейчас называется Новруз-Байрам. Изначально тюркские народы свой день весеннего равноденствия называли одним словом – Байрам. Махмуд Кашгарлы (XI в.) пишет о том, что bayram с огузского языка переводится как "праздник", в то же время он приводит и название bazram yer – "благодатная земля", что соответствует пробуждению весны. В.В. Радлов, считая, что Mayram-Bayram – это тюркский праздник, добавляет, что он носит еще имя "духа хранителя женского пола, называемого – Bay/May/Umay". Слово "Байрам" состоит из двух частей – "бай" и "рам". Первая часть "бай" произошла от "Байат", и, согласно Махмуду Кашгарлы, является теонимом тюркского языческого божества, а вторая часть "Рам" – от слова "Арам". Насреддин Туси, а вслед за ним и Улугбек Тимурид свидетельствуют, что тюркский Новый год начинался с месяца под названием "арам". В уйгурском календаре и сегодня март, с которого начинается новый астрономический год, называется "арам". Слово "арам" происходит от слова "ара", что в переводе с древнетюркского языка означает "промежуток". Исходя из этого "рам/арам" можно перевести как "промежуток между прошлым и новым годом". Кроме того, слово "арам", "ырым/ирим" на чувашском, киргизском, казахском, каракалпакском, туркменском, узбекском, тувинском, башкирском, татарском языках представлено следующими значениями: волшебный, чудодейственный, обряды, примета, вера в приметы, предчувствие, предзнаменования. Таким образом, слово "Байрам" имеет исконно тюркское происхождение и можно считать, что это месяц "божества Байат, [расположенный] в промежутке между старым и новым годом", а также месяц "предзнаменований, примет богини Байат".

Происхождение персидского нового года Науруза Бируни связывает с воцарением мифического персидского царя Джамшида, когда днем начала года персы избрали день летнего солнцестояния. Выбор был связан с тем, что оба солнцестояния (летнее и зимнее) легче установить невооруженным глазом, чем день равноденствия. Бируни отмечает, что день равноденствия может определить лишь тот, кто хорошо знаком с астрономией, имеет о ней некоторые сведения, может устанавливать и пользоваться астрономическими инструментами. По этой причине за начало года предпочтительнее взять солнцестояние, чем равноденствие. Праздник персидского Новруза, в соответствии с персидским календарем, был установлен в первый день месяца Фарвердин-Маха – первого летнего месяца, и совпадал с вступлением Солнца в созвездие Рака (22 июня). Тюркский новогодний Байрам изначально праздновали в день весеннего равноденствия – 22 марта, а персидский Новый год, Новруз, изначально отмечался в день летнего солнцестояния – 22 июня.

15 марта 1079 года по решению сельджукского султана Мелик-шаха астрономическая комиссия во главе с Омар Хайамом перевела празднование персидского Нового года, Новруза, с дня летнего солнцестояния на день весеннего равноденствия. Точнее, Омар Хайам перевел не только праздничный день, но и реформировал персидский календарь и перевел месяц Фарвердин-Мах с первого летнего месяца на первый весенний месяц. Итак, в результате сельджукской реформы персидский Новый год, Новруз, который изначально праздновали 22 июня, располагаясь в созвездии Рака, и тюркский Новый год, Байрам, который весь период своего существования праздновали 22 марта, расположившись в созвездии Овена, слились в единый календарный день, и получилось сдвоенное название азербайджанского дня весеннего равноденствия – Новруз-Байрам.