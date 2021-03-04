В США считают, что отношения с Россией находятся в низшей точке со времен холодной войны

Отношения США и России приблизились к тем, что были во времена холодной войны и могут ухудшиться еще, заявил претендент на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны", - считает Кол.

Он уверен, что если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами США, "эти отношения будут продолжать ухудшаться", написал Кол в ответах на вопросы законодателей к слушаниям в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, посвященным рассмотрению его кандидатуры.

По мнению политика, возвращение Москвы к "приемлемому поведению на международной арене" является "необходимым условием любой устойчивой нормализации отношений между двумя странами".

Он отметил, что экономические и другие проблемы России не могут утешать, а напротив, "делают Россию более опасной в краткосрочной перспективе".

Отвечая на вопрос, где интересы США и России могу пересекаться, Кол назвал "обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска непреднамеренной эскалации во всех сферах, которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений".