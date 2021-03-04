Фестиваль национальной кухни состоится в Ингушетии

В Магасе 10 марта состоится первый гастрономический фестиваль "Праздник ингушской кухни", сообщает пресс-служба Комтуризма республики.

В рамках фестиваля на центральной площади соберутся любители национальной кухни, в особенности сезонного блюда – черемши.

Отмечается, что жителей республики и туристов ждет концертная программа национальных творческих коллективов и артистов, выставка народных художественных промыслов, ярмарка продукции "Сделано в Ингушетии".

Мероприятие проводится при организационной поддержке мэрии Магаса близ главной достопримечательности равнинной части Ингушетии - стометровой башни Согласия.