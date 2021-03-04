Светлоград пополнит список "умных" городов Ставрополья

В Светлограде будет полностью обновлено уличное освещение, "оцифрованы" котельные, обслуживающие социально значимые учреждения. Об этом сообщил директор РИАЦ СК Сергей Рудометкин.

Усовершенствование инфраструктуры позволит Светлограду включиться в систему "Умный город". В настоящее время ведутся переговоры с компаниями, которые предоставляют цифровые услуги и сервисы.

"Концепция умных решений основывается на простых правилах: сбор информации, мониторинг, анализ, контроль и модернизация.

Именно такая интеллектуальная "дорожная карта" в настоящее время в процессе подготовки в городе Светлограде", - сказал он.

Отмечается, что первые объекты модернизации – школы и детские сады.