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Светлоград пополнит список "умных" городов Ставрополья

Светлоград пополнит список &quot;умных&quot; городов Ставрополья

В Светлограде будет полностью обновлено уличное освещение, "оцифрованы" котельные, обслуживающие социально значимые учреждения. Об этом сообщил директор РИАЦ СК Сергей Рудометкин. 

Усовершенствование инфраструктуры позволит Светлограду включиться в систему "Умный город". В настоящее время ведутся переговоры с компаниями, которые предоставляют цифровые услуги и сервисы.

"Концепция умных решений основывается на простых правилах: сбор информации, мониторинг, анализ, контроль и модернизация. 
Именно такая интеллектуальная "дорожная карта" в настоящее время в процессе подготовки в городе Светлограде", - сказал он. 
Отмечается, что первые объекты модернизации – школы и детские сады.

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Вестник Кавказа

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