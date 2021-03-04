Центр Ростова ждет масштабная реновация

В скором будущем Ростов-на-Дону ждет масштабная реновация, которая в первую очередь затронет центр города, рассказал исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Глеб Мельников. Закон, распространяющий программу на всю Россию, Государственная дума приняла в декабре 2020 года.

"В законе, распространяющем программу на всю Россию и принятом в декабре 2020 года, прописаны достаточно объемные механизмы по оценке и выкупу такого жилья у граждан. Сейчас на уровне города и области прорабатываются необходимые подзаконные акты, проводится анализ территорий, которые могут быть рассмотрены в качестве кандидатов на реновацию", – пояснил Глеб Мельников, добавив, что реновация может затронуть не только территории аварийного жилья, но и районы послеиндустриальной застройки, передает "АиФ-Ростов".

Закон не позволяет отводить под реновацию любые территории по желанию властей, для этого нужно согласие двух третей жильцов, а для выхода из программы – одной трети, подчеркнул директор департамента.

Реновация в Ростове начнется с жилых кварталов первого периода индустриального домостроения – под нее попадут постройки 1930-х – 1950-х гг.