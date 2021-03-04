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На Ставрополье вырастет число автомобилей на метане 

На Ставрополье вырастет число автомобилей на метане 

Легковые и грузовые автомобили начнут заправляться метаном в Ставропольском крае, сообщил министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Шульженко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Инструмент господдержки позволит сделать установку метанового газобаллонного оборудования более доступной и, как следствие увеличит выгоду от использования метана", - сказал он в ходе видеоконференции с руководством Минэнерго РФ. 

Авторизированным центрам на переоборудование будет выделено более 80 миллионов федеральных и краевых средств. 

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