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При крушении военного вертолета в Турции погиб генерал

При крушении военного вертолета в Турции погиб генерал

В четверг вечером  на востоке Турции упал военный вертолет, стало известно, что среди погибших - командующий 8-м корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш, пишут турецкие СМИ.

Всего в результате аварии погибли 9 военнослужащих, еще четверо пострадали.

Вертолет летел из Бингеля в Татван, когда связь с ним была потеряна, на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

Причины аварии пока неизвестны.

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