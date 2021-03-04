При крушении военного вертолета в Турции погиб генерал

В четверг вечером на востоке Турции упал военный вертолет, стало известно, что среди погибших - командующий 8-м корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш, пишут турецкие СМИ.

Всего в результате аварии погибли 9 военнослужащих, еще четверо пострадали.

Вертолет летел из Бингеля в Татван, когда связь с ним была потеряна, на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

Причины аварии пока неизвестны.