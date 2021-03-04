ОПЕК+ разрешил России и Казахстану увеличить нефтедобычу

Страны ОПЕК+ согласовали рост нефтедобычи России в апреле на 130 тыс баррелей в сутки, Казахстана - на 20 тыс. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания ОПЕК+.

При этом все остальные страны альянса сохранят добычу нефти неизменной. Кроме того, Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки на апрель.

Также на встрече было принято решение продлить срок, до которого участники альянса должны компенсировать перепроизводство нефти, с марта до конца июля 2021 года, передает ТАСС.