"Барическую пилу" в Центральной России сменит "барический молоток"

Жителей Центральной России ждет еще несколько дней со значительными скачками давления, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москвичей ударит барическим "молотком". Такие значимые изменения атмосферного давления - более чем на 7-10 единиц за сутки <…> самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей", - написал он в Instagram.

Резкие и сильные перепады атмосферного давления будут доходить "до барического дна".

"То есть, практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", - объяснил синоптик.

Смена давления будет сопровождаться и сменой погоды - будут чередоваться теплые и морозные дни.