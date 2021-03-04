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Врач рассказала, что можно есть на ночь и не поправляться

Врач рассказала, что можно есть на ночь и не поправляться

Для поздних ужинов и ночных перекусов лучше всего выбирать легкоусвояемый белок, считает гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова, об этом она рассказала в интервью "Звезде".

Стоит обратить внимание на мясо из детского питания, белковые коктейли, а также "лечебное" питание.

"Есть баночки, которые заменяют полноценный легкий прием пищи от 200 до 300 килокалорий. Это просто вкусный коктейльчик", - пояснила врач.

Также по ночам можно есть рыбу, творог, омлеты с овощами.

"Я считаю, что для желудка неплохо и можно спокойно съесть один банан и буквально пару ложек урбеча. Это ляжет спокойно и легко", - добавила Дианова. Есть сладкое на ночь не следует людям с диабетом.

От мяса, даже курицы, на ночь лучше отказаться - оно долго переваривается и усваивается.

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Вестник Кавказа

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