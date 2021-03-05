Симпозиум фальсификаторов: Армянские ученые раскачивают подбрюшье России

Прошло три месяца с окончания Второй Карабахской войны. Российские миротворцы продолжают работу по установлению мира в регионе. В этом деле их поддерживают турецкие наблюдатели из совместного наблюдательного пункта в Агдаме. Победившая в войне азербайджанская сторона, не тратя ни минуты, принялась за восстановительные работы в освобожденных районах. В Физули начато строительство международного аэропорта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед иностранными журналистами один за другим делает заявления, нацеленные на будущее мирное сосуществование армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе и гарантию безопасности граждан армянской национальности.

Этот мирный процесс у реваншистов вызывает недовольство. Они проводят многотысячные митинги в Ереване, чтобы свергнуть премьер-министра Никола Пашиняна, поставившего подпись под трехсторонним Заявлением от 9 ноября и стремящегося воплотить его в жизнь. Этот документ обещает большие бонусы для Армении, которая не только сможет выйти из-под блокады, открыв границы с Турцией и Азербайджаном, но и получить второй транспортный коридор в Россию. К сожалению, усилия политических реваншистов по срыву процесса стабилизации Южного Кавказа поддерживают «люди пера».

Симпозиум историков-реваншистов

В эти дни (3-4 марта) армянская диаспора провела Симпозиум «Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий». Основной посыл этого онлайн-мероприятия: 1) призвать к защите объектов христианской культуры Закавказья и 2) рассказать о фальсификации истории Кавказской Албании. Нарратив и замысел конференции можно уловить, даже не разбирая пока закрытые от широкой публики выступления ее участников.

На странице организатора симпозиума Форума армянских ассоциаций Европы (ФААЕ) говорится о «связи с Азербайджаном» фальсификации истории Кавказской Албании. Цель выбрана не случайно, ведь значительная часть армянских научных деятелей привыкла выдавать древнеалбанские реликвии за объекты «древнеармянской цивилизации».

Российский историк, кавказовед Олег Кузнецов обращает внимание на то, что такие армянские ученые сами давным-давно занимаются фальсификацией и приписыванием себе достижений соседних народов.

«Они приписывают армянам наследие других христианских народов, проживавших тысячелетия тому назад, хеттской цивилизации и ассирийцев. Армянская церковь была одной из монофизитских церквей, но не единственной или господствующей. Сейчас же происходит ассимиляция и арменизация культурного наследия этих народов и церквей. Присутствие армянского археологического наследия в регионе Кавказа не настолько велико, как считают эти представители армянской науки», - сказал он «Вестнику Кавказа».

В поисках древней армянской культуры

Время от времени армянские археологи проводят раскопки с целью доказать существование древней армянской культуры. Одна из таких масштабных работ напротив здания правительства в центре Еревана кончилась весьма характерно.

«Эти работы показали, что объектов армянской культуры в центре Еревана нет, но зато в избытке артефакты тюркско-исламской наследия. После этого раскоп быстро заасфальтировали, чтобы никто не повторил этот опыт», - напомнил Кузнецов.

Историк отметил, что армянские лжеученые уже давно разоблачены европейским, британским и французским академическим сообществом. Россия остается последним бастионом, где, опираясь на особые отношения с Арменией, сквозь пальцы смотрят на продвижение националистической точки зрения. Примечательно, что симпозиум проходит под председательством генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Его отец Борис Пиотровский был членом-корреспондентом Академии Наук Армянской ССР.

«Мать нынешнего директора Эрмитажа – этническая армянка. Отец Пиотровского сделал себе имя на изучении Кавказа. Трепетное отношение семьи Пиотровских к Армении понятно и объяснимо», - говорит Кузнецов.

Угроза христианству?

В своем вступительном слове к участникам симпозиума Михаил Пиотровский говорит о том, что «христианская культура в опасности», а само пребывание христиан на Востоке под угрозой. В случае Сирии и других горячих точек этот тезис еще можно принять с определенными оговорками, однако, когда речь идет об «Армянском нагорье», сразу чувствуется попытка приписать некую вину Азербайджану. И все это происходит после возврата под контроль Баку исторических, законных территорий Азербайджана.

Олег Кузнецов считает надуманным тезис об угрозе христианству в Азербайджане. «Практика Азербайджана показывает, что он бережет культурное разнообразие, сохраняя наследие всех этно-религиозных групп – и бывших, и нынешних. Лучшее доказательство тому – сохранение на площади фонтанов старой армянской церкви и финансирование работ по реставрации православных храмов в других городах республики. Азербайджан восстанавливал древнеармянские церкви и лютеранские кирхи», - говорит кавказовед.

Нужна «зацепка»

До карабахской войны идеология националистической части мирового армянства строилась на двух взаимоисключающих тезисах: о «народе-жертве», пострадавшем в Османской империи, и «народе-победителе», оккупировавшем территории Азербайджана. Первая парадигма изначально была обречена на провал, ибо Турция никогда не пойдет на фальсификацию своей истории. Вторая же парадигма в конечном счете разбилась о штыки азербайджанской армии. После поражения в 44-дневной войне армянскому национализму нужны новые «зацепки» для оправдания своего существования. Этим целям и служат форумы по фальсификации истории Закавказья.

«Подобный форум проводится с осознанием политической и академической элиты Армении того, что они стоят на краю пропасти. Многие европейские ученые уже ловили армянских ученых на интеллектуальном подлоге. Надутый ими научный пузырь может лопнуть. Они предпринимают попытку отсрочить на некоторые десятилетие разоблачение этих фейков», - комментирует Кузнецов.

Когда научные труды лживы, то и идеология, и основанные на ней геополитические амбиции являются лживыми. Осознают ли эту трагедию создатели фейков, сказать трудно, ведь они за свою работу получают регалии и звания. Но результат для простого армянского народа остается тем же. «Мастера пера» ведут Армению к интеллектуальному, а следовательно, политическому и экономическому краху.

Было бы в сто крат полезнее, если бы участники форума поднимали более насущные и реальные проблемы и говорили об уничтожении объектов азербайджанской и албанской культуры на территории самой Армении, Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Странно, что те, кто пекутся о сохранении армянской и христианской культуры в Закавказье, равнодушно смотрят на то, что армянские оккупационные силы камня на камне не оставили в три десятилетия находившихся под оккупацией азербайджанских районах.