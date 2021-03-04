ОПЕК+ не будет наращивать нефтедобычу в апреле - СМИ

ОПЕК+ принял решил не наращивать добычу нефти в апреле на 500 тыс баррелей в сутки. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, также Саудовская Аравия сохранит свое дополнительное сокращение в 1 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg,

Напомним, накануне состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК, в четверг проходит заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, на котором будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что ОПЕК по-прежнему ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки, до 96 млн баррелей в сутки.