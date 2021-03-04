Учения НАТО Furious Wolf стартовали в Эстонии

Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), которые проходят в странах Балтии дважды в год, начались в четверг в Эстонии.

В них участвуют наземные авиационные корректировщики огня и экипажи самолетов НАТО, информирует Главный штаб сил обороны Эстонии. Эти учения специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций. Они проходят в районе эстонского города Раквере и в военном городке Тапа. Также они проводятся в Литве на авиабазе в Шауляе.

"В четверг в Раквере авиационные корректировщики совместно работали с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Шауляе. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются на авиабазе Эмари под Таллином", - уточнили в оборонном ведомстве Эстонии.