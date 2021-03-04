Нетаньяху: Израиль не даст Ирану получить ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сделает все возможное, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие.

Он подчеркнул, что в этом вопросе надеется на понимание со стороны новой администрации США. "Я надеюсь, что он (Джо Байден - прим. ред.) поймет, что как премьер единственного еврейского государства я не позволю стереть мою страну с лица земли. Я сделаю все, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Пока нам это удавалось", - цитирует Нетаньяху ТАСС.

Глава израильского правительства также напомнил, что они давно знакомы с президентом США Джо Байденом. "У нас теплые отношения. Я считаю, что Джо Байден - друг Израиля и готов нам помогать", - сказал он.

При этом Нетаньяху обратил внимание на то, что порой даже у самых лучших друзей и членов одной семьи могут быть противоречия, однако, по его словам, самое главное заключается в том, что Байден понимает, что израильский премьер никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие.