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В Невинномысске модернизируют радиаторный завод

В Невинномысске модернизируют радиаторный завод

В Невинномысске проведет технологическое перевооружение радиаторный завод. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

Стоимость проекта составляет 200 млн рублей.

Как отметил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, благодаря модернизации, в рамках которой планируется обновить оборудование литейного цеха, завод расширит ассортимент выпускаемой продукции.

"На заводе будут созданы новые рабочие места, в том числе, высокотехнологичные. Помогаем ставропольским производителям развиваться", - написал руководитель региона в своем Instagram.

Владимиров также подчеркнул, что продукция завода будет поставляться на российский и зарубежные рынки.

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