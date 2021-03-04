Сенаторы США просят Байдена "в полной мере" ввести санкции против "Северного потока - 2"

Президент США Джо Байден получил письмо от 40 сенаторов с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против проекта "Северный поток - 2", сообщает агентство Bloomberg.

Сенаторы просят ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода. В их письме от 3 марта отмечается, что строительство газопровода продолжается, при этом "есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции".