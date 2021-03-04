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Сенаторы США просят Байдена "в полной мере" ввести санкции против "Северного потока - 2"

Сенаторы США просят Байдена &quot;в полной мере&quot; ввести санкции против &quot;Северного потока - 2&quot;

Президент США Джо Байден получил письмо от 40 сенаторов с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против проекта "Северный поток - 2", сообщает агентство Bloomberg.

Сенаторы просят ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода. В их письме от 3 марта отмечается, что строительство газопровода продолжается, при этом "есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции".

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Вестник Кавказа

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