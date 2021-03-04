В Грузии станет на один национальный парк больше

В грузинском регионе Гурия будет создан новый национальный парк.

Парк позволит сохранить уникальную природу горного ландшафта региона, особенности территории изучат местные и международные исследователи, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"Старейшие леса и земли, сохранившиеся в Гурии, признаны основной зоной биомногообразия экорегиона. В то же время эти ландшафты являются частью плана "Консервации Кавказского экорегиона", - рассказали в министерстве.

Кроме того, создание нацпарка привлечет в регион туристов, что улучшит экономику.