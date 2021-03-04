Добровольцы в Китае испытывают 17 различных вакцин от коронавируса

В Китае клинические испытания проходят 17 вакцин от коронавируса. Об этом рассказал представитель 4-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Чжан Есуй.

"К настоящему времени в Китае уже 17 вакцин от коронавируса испытываются клинически, из них четыре вакцины получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами о выходе на рынок при дополнительных условиях", - отметил он, пишут китайские СМИ.

Есуй добавил, что несколько вакцин получили разрешение за границей на проведение третьей стадии клинических испытаний.

Китай безвозмездно оказывает помощь с вакциной более 60 нуждающимся в ней государствам.