Главная » Новости

Добровольцы в Китае испытывают 17 различных вакцин от коронавируса

Добровольцы в Китае испытывают 17 различных вакцин от коронавируса

В Китае клинические испытания проходят 17 вакцин от коронавируса. Об этом рассказал представитель 4-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва Чжан Есуй.

"К настоящему времени в Китае уже 17 вакцин от коронавируса испытываются клинически, из них четыре вакцины получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами о выходе на рынок при дополнительных условиях", - отметил он, пишут китайские СМИ.

Есуй добавил, что несколько вакцин получили разрешение за границей на проведение третьей стадии клинических испытаний.

Китай безвозмездно оказывает помощь с вакциной более 60 нуждающимся в ней государствам.

1290 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!