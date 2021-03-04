На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет, есть жертвы

Сегодня днем на востоке Турции разбился военный вертолет, в результате чего погибли девять турецких военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

Связь с вертолетом, вылетевшим из Бингела в Татван в 13:55 (мск), прервалась в 14:25, после чего на поиски были направлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.

В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте падения были обнаружены тела девяти военнослужащих. Еще четверо солдат получили ранения, в настоящее время их доставляют в больницу, передает РИА Новости.