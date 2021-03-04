Рухани: МАГАТЭ - место для технической работы, а не для политических игр

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - не место для политических игр.

"Три европейские страны понимают, что МАГАТЭ - не место для политических игр, поэтому оставим политическую игру в стороне. Агентство - это место технической работы", - отметил он.

"Как всегда, мы повторяем, что наша ядерная деятельность на 100% носит мирный характер, и если МАГАТЭ видит, что оно все еще находится на некотором расстоянии от своей собственной воли, то это происходит из-за политики США", - цитирует Рухани агентство IRNA.

По его словам, в том случае, если санкции будут отменены, отношения сразу потеплеют, и инспекторы МАГАТЭ смогут без проблем проводить любой мониторинг в рамках закона.

Иранский президент также отметил, что Исламская Республика была заинтересована в сотрудничестве с МАГАТЭ с самого начала, и Агентство прекрасно понимает, что Тегеран очень хорошо поработал за это время.

Напомним, 1 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что власти Ирана не могут объяснить наличие частиц урана на одном из своих незадекларированных объектов, что вызывает обеспокоенность МАГАТЭ.

"Наличие множества частиц урана техногенного происхождения, включая частицы с измененным изотопным составом, на одной площадке в Иране, о которой не было заявлено агентству, является четким показателем, что ядерный материал или оборудование находились на этой площадке. Спустя 18 месяцев Иран так и не представил необходимого, полного и технически достоверного объяснения наличия этих частиц, - говорится в распространенном заявлении Гросси,