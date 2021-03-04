В Краснодаре к 8 Марта откроется почти 50 временных точек по продаже цветов

С 6 по 8 марта купить цветы в Краснодаре можно будет в любом районе города - дополнительно будут открыты 43 временных торговых точек по продаже живых цветов.

С предложениями о дополнительных местах продажи цветов к властям обратились предприниматели города. Из всех предложений были выбраны оптимальные места, там продавцы смогут установить мобильные торговые места, пишут "Кубанские новости".

В городе на постоянной основе работают четыре цветочные ярмарки: на улице Героя Владислава Посадского; улице Генерала Трошева, 19; улице Коммунаров, 46 и на пересечении Ставропольской и улицы Димитрова.