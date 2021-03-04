Казахстан значительно увеличит производство лекарств

К 2025 году в Казахстане будет производиться в 2,5 раза больше фармацевтических препаратов.

Доля отечественных лекарств в республике увеличится до 50%, пишет Sputnik Казахстан.

Вопросы обеспечения фармацевтической безопасности Казахстана обсуждались на заседании совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра республики Аскара Мамина.

"Привлечение инвестиций является ключевым инструментом достижения поставленных целей по развитию фармацевтической промышленности РК. Ведется работа по привлечению 30 иностранных компаний с обеспечением локализации производства их фармацевтической продукции на территории Казахстана", - заявил Мамин.

Планы по увеличению производства фармпрепаратов в том числе связаны с текущей пандемией и будущими эпидемиологическими угрозами.