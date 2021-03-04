Неподалеку от трассы в Ингушетии прогремел взрыв, есть жертва

В Ингушетии неподалеку от республиканской трассы произошел взрыв, унесший жизнь одного человека. Об этом сообщил информированный источник.

По его словам, несколько человек, занимаясь поисками металла с помощью металлоискателя, наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в селе Плиево в сторону Малгобекского района. Прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб. Еще один человек получил серьезные травмы, в настоящее время он находится в больнице.

На месте инцидента работают саперы и следователи, передает "Интерфакс-Юг".