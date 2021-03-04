ВОЗ отметила прогресс Грузии в борьбе с распространением коронавируса

Старший сотрудник Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд заявила, что в Грузии наблюдается снижение темпов распространения коронавируса Covid-19.

"После пика ноября-декабря в Грузии был один из самых высоких показателей распространения в регионе, теперь он один из самых низких. Это действительно хорошие новости. Постепенно открываются бизнес, школы, музеи", - цитирует ее "Грузия Online".

При этом Смоллвуд подчеркнула, что все это следует делать осторожно, основываясь на данных распространения. "Мы понимаем, что есть несколько случаев подозрительных вариантов вируса, что не является неожиданным. К сожалению, это будет продолжаться. Пришло время выполнять базовые принципы, увеличить тестирование", - сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, необходимо отправлять подозрительные случаи и контакты в карантин.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 114 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В Грузии выявлены 271 872 случая заражения. Справились с болезнью 266 081 жителей страны, умерли - 3553.