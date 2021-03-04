В МИД РФ пообещали дать соразмерный ответ на новые санкции ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия соразмерно ответит на последние санкции Евросоюза.
На этой неделе ЕС ввел санкции, связанные с арестом Алексея Навального. В черный список попали глава ФСИН Александр Калашников, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор России Игорь Краснов.
"Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти, наконец, в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза", - отметила Захарова в ходе брифинга.
Представитель МИД добавила, что консолидация в ЕС только видимая, под ней скрывается отсутствие солидарности и отсутствие настоящего единства решения реальных проблем.
Вестник Кавказа
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