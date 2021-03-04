Министры стран ОПЕК+ подготовят рекомендации по уровням нефтедобычи на апрель

Министры стран ОПЕК+ выработают на сегодняшнем заседании рекомендацию по уровням нефтедобычи на апрель 2021 года. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак на министерской встрече ОПЕК+.

"Сегодня нам предстоит обсудить актуальные состояние рынка и выработать рекомендации о наших совместных действиях на апрель 2021 года", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, Новак обратился ко всем участникам соглашения с призывом исполнять принятые ранее обязательства по сокращению нефтедобычи.

Напомним, накануне состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК, в четверг проходит заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что ОПЕК по-прежнему ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки, до 96 млн баррелей в сутки.