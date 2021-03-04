Онищенко рассказал, как Россия может победить коронавирус за две недели

Следовать примеру Китая в борьбе с коронавирусом призвал академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

По его мнению, есть два пути борьбы с пандемией.

"Есть два пути. Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом все соблюдаем. И вот с этого момента – две недели, и все закончится. Больных мы вылечим", - уверен Онищенко.

Он напомнил, что в Китае, где все меры соблюдались крайне строго, прироста больных практически нет. За 15 месяцев в Китае выявлено только 89 тыс заболевших.

Второй путь более длинный и связан с вакцинацией. Нужно довести уровень популяционного иммунитета до 50-60%. "А если мы будем прививать только "группы риска" по медицинским показаниям и производственным, это (сроки) можно сократить", - добавил депутат.

Полностью от коронавируса избавиться не получится, он все равно "будет периодически всплывать", признал Онищенко.