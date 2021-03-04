Сочи в 2021 году уже посетил 1 миллион туристов

С начала года турпоток в Сочи растет, он увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В этом году город-курорт уже принял почти 1 миллион туристов. Этот показатель на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщает пресс-служба администрации Сочи, пишет "Интерфакс".

Предстоящие праздники на курорте увеличат поток туристов еще. Власти Сочи прогнозируют высокую загрузку отелей. Подчеркивается, что продолжает соблюдаться обязательный комплекс профилактических мер, что позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию в городе. "Благодаря этому курортный сезон удастся провести не только экономически эффективным, но и безопасным", - привели в пресс-службе слова главы города Алексея Копайгородского.