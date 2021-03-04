Россияне определились с настоящими женщинами
Граждане России выбрали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко настоящими женщинами, сообщают данные опроса ВЦИОМ.
По данным центра, 6% опрошенных настоящей женщиной назвали Пугачеву, 3% – Ротару, еще 3% – Матвиенко.
Кроме того, настоящими женщинами россияне выбрали Ирину Хакамаду (2%), Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).
Данное исследование приурочено к Международному женскому дню.
Вестник Кавказа
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