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Россияне определились с настоящими женщинами

Россияне определились с настоящими женщинами

Граждане России выбрали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко настоящими женщинами, сообщают данные опроса ВЦИОМ.

По данным центра, 6% опрошенных настоящей женщиной назвали Пугачеву, 3% – Ротару, еще 3% – Матвиенко.

Кроме того, настоящими женщинами россияне выбрали Ирину Хакамаду (2%), Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).

Данное исследование приурочено к Международному женскому дню.

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Вестник Кавказа

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