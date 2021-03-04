Селянин выпрашивал деньги на похороны живой матери и несуществующей сестры в Казахстане

Житель Северо-Казахстанской области просил у бизнесменов деньги якобы на "похороны" родственников, такое сообщение распространила пресс-служба регионального департамента полиции.

Преступления были совершены в районе Шал акына. Правоохранители 15 февраля задержали 29-летнего ранее судимого жителя районного центра Сергеевки по подозрению в ограблении магазина и поместили его в следственный изолятор.

"В ходе расследования выяснилось, что в декабре прошлого года он попросил у одного из местных жителей 50 тыс тенге, ссылаясь на то, что якобы нуждается в деньгах на похороны сестры. Сестры у него никогда не было, однако обман удался", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Чуть позже, в январе, мошенник устроился разнорабочим в одно из хозяйств района. Спустя две недели он обратился к руководителю за материальной помощи, теперь уже на "похороны" матери, которая была жива и здорова. Работодатель пошел навстречу аферисту и дал ему 62 тыс тенге, затем подозреваемый пропал и на рабочем месте больше не появлялся.

Данные факты включены в Единый реестр досудебных расследований по ст.190 Уголовного кодекса "Мошенничество".