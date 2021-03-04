Анапа переживает нашествие пауков
Жители Анапы жалуются на нашествие пауков, после которого некоторые районы накрыла "белая сетка" из паутины
Представитель Россельхознадзора Геннадий Бабенко, комментируя происходящее, заявил, что необычное природное явление связано с ранним потеплением и влажностью. Кроме того, он отметил, что пауки неядовиты и угрозы для человека не представляют.
"Имеются виды пауков, которые рано весной возобновляют свою жизнедеятельность. И вот это повышение температуры могло повлиять на их активизацию", - сказал он в эфире телеканал "Россия 24".
Также отмечается, что в настоящее время членистоногие снизили свою активность.
Вестник Кавказа
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