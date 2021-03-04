Из-за бешенства собаки введен карантин в одном из сел Ростовской области

Бешенство у собаки стало поводом для ввода карантина на территории станицы Казанской Верхнедонского района Ростовской области, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

"В связи с выявлением случая бешенства у домашней собаки на территории Верхнедонского района Ростовской области, с целью ликвидации особо опасного заболевания. Установить ограничительные мероприятия по бешенству на отдельной территории станицы Казанская Верхнедонского района Ростовской области", - говорится в сообщении ведоства.

Подчеркивается, что до снятия ограничений из станицы запрещено вывозить собак и кошек, проводить выставки, а также торговать домашними животными.