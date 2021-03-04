Пашинян пригласил Царукяна на консультации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается провести встречу с главой оппозиционной фракции Национальгого собрания "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Об этом сообщила глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

По ее словам, политики рассмотрят возможность проведения внеочередных выборов в парламент, пишет Sputnik Армения.

Макунц уточнила, что приглашение Царукяну уже отправлено.

Напомним, ранее сегодня лидер "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян сообщил, что переговоры относительно проведения досрочных выборов в парламент продолжатся после того, как свою точку зрения озвучит "Процветающая Армения".