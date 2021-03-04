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Сотрудник МВД Грузии пойман на банковских махинациях

Сотрудник МВД Грузии пойман на банковских махинациях

В Грузии задержаны пять членов преступной группировки, среди которых один сотрудник полиции, сообщает пресс-служба МВД.

Было установлено, что обвиняемые мошенническим способом пытались присвоить сумму с депозита одного из граждан. Для этого они использовали фальшивые документы.

Преступники были задержаны на основании решения судьи. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов, а также по факту мошенничества.

Стоит добавить, что аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Вестник Кавказа

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