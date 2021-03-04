"Настоящая зима" придет в Москву в марте

"Настоящая зима" придет в Москву с 9 марта, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в столичном регионе ожидается небольшой снегопад, днем столбики термометров опустятся до минус 13 градусов.

"Дальнейшее похолодание, очень существенное, произойдет 9 марта, причем заметное. Это будет такая зима настоящая: облачно с прояснениями, небольшой снег", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Он уточнил, что днем температура воздуха составит 8-13 градусов ниже ноля, а ночью - от 14 до 19 градусов мороза.