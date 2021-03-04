Хазар Ибрагим: "Армения нанесла Азербайджану материальный ущерб более $50 млрд"

Общий материальный ущерб, нанесенный Арменией Азербайджану, превышает $50 миллиардов, сказал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим в интервью Анатолийскому агентству. "Помимо оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, а также военных преступлений, совершенных во время боевых действий, Армения нарушила нормы международного права, уничтожая культурное наследие, совершая экоцид и расхищая наши природные богатства", - заявил Ибрагим.

Отношения между бывшими советскими республиками - Азербайджаном и Арменией - оставались напряженными с 1991 года, когда ВС Армении оккупировали Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему регионов - международно признанную территорию Азербайджана. С тех пор как в конце сентября прошлого года в регионе возобновились столкновения, армянская армия обстреливала мирных жителей и азербайджанские позиции в течение шести недель. За это время Баку освободил от армянской оккупации несколько городов и около 300 сел и деревень. До этого около 20% территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, находились под незаконной армянской оккупацией почти три десятилетия.

"После освобождения наших исторических земель стало видно, насколько они опустошены", - отметил Ибрагим. По официальным данным, помимо жилых и административных зданий, по официальным данным, 700 исторических и культурных памятников, 927 библиотек, 808 культурных центров, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея с более чем 100 000 артефактов, четыре художественные галереи, четыре театра, два концертных зала были повреждены или уничтожены на этих территориях за последние тридцать лет, перечислил посол.

Дипломат упомянул также, что Азербайджан разрабатывает "крупномасштабные программы" по восстановлению освобожденных территорий после войны, добавив, что для безопасной реализации этих программ проводятся работы по разминированию.

Посол заявил, что транспортные и инфраструктурные проекты играют решающую роль в восстановлении района, отметив, что сразу после освобождения Шуши - культурной столицы Азербайджана - было анонсировано строительство международного аэропорта и новой 100-километровой автодороги из Физули в Шушу, в этих проектах участвуют две турецкие и одна азербайджанская компании.

Уничтожение культурного наследия

По словам Ибрагима, восстановление освобожденных территорий проводится с учетом историко-культурного наследия региона и с применением самых современных технологий. Он добавил, что в число целей по развитию региона входят современные "умные" города, построенные с использованием передовых технологий, инфраструктурные проекты, сельскохозяйственная деятельность и использование возобновляемых источников энергии. Глава дипмиссии подчеркнул, что помимо азербайджанских, турецкие, британские, итальянские, венгерские, японские, израильские, иранские и другие компании уже проявили интерес к участию в восстановлении недавно освобожденных территорий.

Азербайджан и Армения подписали 10 ноября при посредничестве России соглашение о прекращении боевых действий в пользу всеобъемлющего урегулирования. В результате подписания трехстороннего соглашения в ноябре прошлого года, создание коридора через Армению, соединяющего материковую часть Азербайджана с Нахчываном, открывает новые возможности для регионального сотрудничества. По словам посла, Азербайджан планирует проложить в Нахчыван шоссе и железную дорогу, которые напрямую свяжут страну с братской Турцией.

Кроме того, Ибрагим подчеркнул, что важное место в программе восстановления территорий занимает восстановление культурных и религиозных памятников, разрушенных и оскверненных армянскими войсками в период оккупации. "Вопреки некоторым заблуждениям, Азербайджан как многоконфессиональная страна будет участвовать в восстановлении культурного наследия, принадлежащего не только мусульманам, но и христианам, также разграбленного армянами, - сказал он. - Впереди слишком много работы по преодолению разрушительного бремени оккупации, и чтобы внутренне перемещенные лица смогли вернуться домой, могут потребоваться серьезные усилия по восстановлению территорий. Только после выполнения программ по восстановлению люди могут вернуться в свои дома".

"Международное сообщество намеренно не замечает реальные факты"

"Армянская армия, выведенная из строя нашими вооруженными силами, без колебаний целилась в мирных жителей в городах, находившихся за пределами зоны конфликта; в результате 100 наших мирных жителей были убиты, 416 ранены, а гражданской инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб", - сказал Ибрагим. По его словам, представители органов власти Армении еще раз признали свою причастность к нападениям на мирных жителей, и это происходило на глазах у всего мира. По словам посла, некоторые страны, международные организации и СМИ закрывали глаза на реальные факты и предпочитали им сфабрикованные.

"Безусловно, достучаться до стран и обществ, куда армянская диаспора проникала на протяжении десятилетий, став вездесущей почти во всех властных кругах, трудно, но достижимо, - сказал дипломат. - Чтобы быть услышанными, мы должны продолжать нашу работу по донесению правды до мирового сообщества, разрушить пагубную иллюзию о "жертвенности" армян и "жестокости" азербайджанцев. "Чтобы истина восторжествовала, необходимо приложить усилия", - сказал Ибрагим, цитируя Джорджа Вашингтона.