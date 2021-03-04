"Академик Черский" отправился на испытания перед укладкой "Северного потока-2"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" начнет укладку газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Дании по окончании ходовых и предэксплуатационных испытаний, такое сообщение распространил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

В нем говорится, что судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар (Германия) и направилось в район Калининграда, где будут проводиться ходовые и предэксплуатационные испытания.

"После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - цитирует сообщение ТАСС.

Компания направила требующееся уведомление в Морское управление Дании (DMA). Подчеркивается, что все работы будут вестись согласно полученным разрешениям.

"Академик Черский" покинул порт Висмар сегодня, следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, его место назначения - зона открытого моря, расчетное время прибытия - завтрашнее утро.