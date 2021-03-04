Определены сроки укладки "Северного потока — 2" в Дании

Укладка труб "Северного потока — 2 " в водах Дании продлится до конца сентября, сообщает Морское управление Дании.

"Детали: до конца сентября 2021 года, будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) - 7)", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что после завершения ходовых и предэксплуатационных испытаний, к трубоукладыванию присоединится и судно "академик Черский", передает оператор проекта Nord Stream 2 AG, который направил уведомление в Морское управление страны.

Работы будут вестись вблизи острова Борнхольм, где и находится недостроенная часть газопровода.